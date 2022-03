Ciné-rencontre “les hirondelles” Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats

Ciné-rencontre “les hirondelles” Saucats, 20 mars 2022, Saucats. Ciné-rencontre “les hirondelles” Saucats

2022-03-20 – 2022-03-20

Saucats Gironde Les hirondelles seront de retour ce printemps. A cette occasion, la commune vous propose une ciné-rencontre dans le cadre de son action destinée à sensibiliser sur la préservation de ce bel oiseau migrateur. Suite à la projection du film de Nicolas Vannier “Donne-moi des ailes”, vous pourrez en découvrir davantage sur les différentes espèces d’hirondelles, leurs spécificités et leur population sur Saucats grâce aux interventions de la Réserve naturelle géologique et d’Isabelle Thiberville, bénévole à la LPO (Ligue de protection des oiseaux) qui étudie les hirondelles sur notre territoire depuis 2009. Ce sera également l’occasion de lancer l’opération de recensement des hirondelles que nous vous présenterons et à laquelle tout le monde pourra participer. Les hirondelles seront de retour ce printemps. A cette occasion, la commune vous propose une ciné-rencontre dans le cadre de son action destinée à sensibiliser sur la préservation de ce bel oiseau migrateur. Suite à la projection du film de Nicolas Vannier “Donne-moi des ailes”, vous pourrez en découvrir davantage sur les différentes espèces d’hirondelles, leurs spécificités et leur population sur Saucats grâce aux interventions de la Réserve naturelle géologique et d’Isabelle Thiberville, bénévole à la LPO (Ligue de protection des oiseaux) qui étudie les hirondelles sur notre territoire depuis 2009. Ce sera également l’occasion de lancer l’opération de recensement des hirondelles que nous vous présenterons et à laquelle tout le monde pourra participer. +33 5 57 97 70 20 Les hirondelles seront de retour ce printemps. A cette occasion, la commune vous propose une ciné-rencontre dans le cadre de son action destinée à sensibiliser sur la préservation de ce bel oiseau migrateur. Suite à la projection du film de Nicolas Vannier “Donne-moi des ailes”, vous pourrez en découvrir davantage sur les différentes espèces d’hirondelles, leurs spécificités et leur population sur Saucats grâce aux interventions de la Réserve naturelle géologique et d’Isabelle Thiberville, bénévole à la LPO (Ligue de protection des oiseaux) qui étudie les hirondelles sur notre territoire depuis 2009. Ce sera également l’occasion de lancer l’opération de recensement des hirondelles que nous vous présenterons et à laquelle tout le monde pourra participer. jeremy-yap-J39X2xX_8CQ-unsplash

Saucats

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Ville Saucats lieuville Saucats Departement Gironde

Saucats Saucats Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saucats/

Ciné-rencontre “les hirondelles” Saucats 2022-03-20 was last modified: by Ciné-rencontre “les hirondelles” Saucats Saucats 20 mars 2022 Gironde Saucats

Saucats Gironde