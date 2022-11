Ciné-rencontre : Les enfants des autres….et les nôtres, on en parle ? Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques Urrugne EUR 0 0 Animé par l’association Eleak, le coin à paroles Places offertes par le Service Jeunesse de la Mairie d’Urrugne. (dans la limite de 100 places)

Sur inscription.

+33 5 59 85 94 26

