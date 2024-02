CINÉ-RENCONTRE LES CROCODILES DE L’ATLANTIQUE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 17 mars 2024.

CINÉ-RENCONTRE LES CROCODILES DE L’ATLANTIQUE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Jérémy Bouyer, jeune réalisateur de Bourgneuf-en-Retz, présente son film de fin d’études, en partie tourné sur la commune de Saint-Brevin les Pins, plus particulièrement à Mindin, une comédie dramatique Les Crocodiles de l’Atlantique.

Comme il l’indique, « ayant été soutenu par l’Office du Tourisme et la Mairie, notamment pour la recherche de figuration sur la commune, ayant construit à Cinéjade, sa cinéphilie lors de son adolescence ; c’est donc un joli retour des choses… »

Les Crocodiles de l’Atlantique de Jérémy Bouyer / Atlantic Crocodile by Jeremy Bouyer

Film de fin d’études (Graduation film)

Master Réalisation et Création / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Synopsis

Une station balnéaire en hiver.

Un homme à la retraite, épuisé par l’Alzheimer naissant de sa femme, quitte la maison fâché.

Il rencontre alors une jeune femme extravertie qui vient de rompre avec son petit ami.

Ensemble, ils battent le pavé désert et ensablé, échangeant au rythme des rues hantées par les souvenirs amoureux.

L’un et l’autre reconnaissent peu à peu l’impasse de leur fuite enfantine, et ce qu’ils y perdent.

Ils rentrent donc, car après tout demain est un autre jour.

Générique / Credits

Réalisateur / Director Jérémy Bouyer

Assistante Mise en Scène / First AD Gabrielle Durouchoux

Scripte / Script supervisor Suzanne Jacoulot

Casting Lucie Dekens

Directrice Artistique / Art director Clarisse Crain

Chef Opérateur / DP Alexis Lecomte

Chef électricien / Gaffer Achille Durouchoux

1er Assistant caméra / First Assistant Camera Loris Perret

Cheffe Opératrice son / Sound technician Camille Marotte

Perchman / Boom operator Mathis Kuntz

HMC / Costume and Make-Up Marie-Camille Puaud

Régisseuse générale / location manager Gwénaëlle Bouyer

Assistant régie / assistant location manager Bastian Crain

Renfort régie / additional assistant location manager Mélanie Péron

Compositeur / Score by Nis Rougé

Monteuse image / Editor Justine Fournot

Monteuse son / Sound editor Camille Marotte

Mixage son / Sound mastering Sreesti Sheikh

Etalonneur / Colorist Alexis Lecomte

BILLETTERIE ICI .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17

Cinéjade Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

L’événement CINÉ-RENCONTRE LES CROCODILES DE L’ATLANTIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2024-02-19 par eSPRIT Pays de la Loire