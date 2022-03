Ciné-rencontre : Le Sommet des dieux Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Ciné-rencontre : Le Sommet des dieux Orthez, 12 avril 2022, Orthez. Ciné-rencontre : Le Sommet des dieux Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez

2022-04-12 20:30:00 – 2022-04-12 Le Pixel 20 avenue de la Moutète

Orthez Pyrénées-Atlantiques Orthez Rencontre avec le réalisateur Patrick Imbert autour de ce film d’animation qui avait reçu le coup de cœur des ambassadeurs du Pixel. Rencontre avec le réalisateur Patrick Imbert autour de ce film d’animation qui avait reçu le coup de cœur des ambassadeurs du Pixel. +33 5 59 38 53 38 Rencontre avec le réalisateur Patrick Imbert autour de ce film d’animation qui avait reçu le coup de cœur des ambassadeurs du Pixel. Le Pixel

