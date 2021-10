CINÉ-RENCONTRE : LE GRAND SECRET DU LIEN Château-Gontier-sur-Mayenne, 21 octobre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

5 5 EUR Pierre Rabhi, paysan philosophe et d’autres « sages » accueillent 50 enfants, adolescents et jeunes adultes venus de 5 régions de France au cœur de l’Ardèche.

Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés de la nature. Ils auront un an pour retrouver la conscience de leur appartenance à la Terre…

Pour les aider, des pédagogues de la perception et des éducateurs vont les accompagner faire un voyage de 25 jours dans l’espace… naturel.

Cette séance sera précédée d’un plateau radio en partenariat avec L’Autre Radio en laison avec le réalisateur du film à l’accueil du cinéma.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ciné-rencontre : Le Grand Secret du Lien. Film suivi d’un échange.

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

