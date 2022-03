Ciné rencontre : Le chêne Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun :

écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots….

Projection initiée par le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts.

Suite à la projection, intervention sur le thème « L’homme et ses impacts sur les forêts du Lot ». Documentaire (pour toute la famille)de Michel

Seydoux et Laurent Charbonnier

France · 2022 ·

1h20

Le film est programmé dans nos salles du 16 au 22 mars. +33 5 65 34 24 78 Astrolabe Grand Figeac

