Ciné-rencontre « l'autre connexion » Médiathèque Julien Gracq Rue des Carmes Pont-l'Abbé Finistère

2023-01-28

Finistère Organisé par « Les Vermeilles » & « Bidouilles & Vadrouilles ». Projection du film « L’autre connexion : une école dans la nature sauvage » de Cécile Faulhaber.

L’Autre Connexion présente une école en pleine nature qui se base sur les cultures ancestrales indigènes. L’école Wolf se situe au Canada en Colombie Britannique. Quelque soit la météo, les enfants y explorent 3 jours par semaine la connexion profonde à la nature, aux autres et à eux-mêmes.

Sur inscription. +33 2 98 82 31 88

