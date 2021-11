Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère, Lot Ciné Rencontre “L’Age d’Or” de Louis Buñuel Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Catégories d’évènement: Biars-sur-Cère

Biars-sur-Cère Lot Biars-sur-Cère 5 EUR 5 18h projection, 19h15 échange avec le public. Ciné-rencontre avec Guy Fillion autour de « L’Âge d’Or » de Luis Buñuel au cinéma Robert. Guy Fillion, enseignant de cinéma et président d’honneur des Rencontres de Gindou Cinéma viendra échanger avec le public du cinéma Robert Doisneau pour éclairer cette œuvre majeure, toujours aussi sulfureuse et radicale. L’entomologiste Buñuel, observateur de scorpions et autres insectes n’a pas fini de porter des coups fatals à notre bien-pensance en disséquant notre humaine engeance. cinedoisneau@gmail.com +33 5 65 38 03 79 18h projection, 19h15 échange avec le public. ciné robert doisneau

