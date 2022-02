Ciné-rencontre : La revanche des crevettes pailletées Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Votre cinéma Véo Grand Central vous propose une **avant-première** exceptionnelle pour la comédie **La revanche des crevettes pailletées**, **en présence de l’équipe du film :** du réalisateur Cédric Le Gallo et des comédiens Roland Menou, Nicolas Gob et Bilal El Atrebi ! Réservez vite vos places ! **Synopsis** : La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe… **Tarif unique : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans) – 3,50 € la place avec le Pass Télérama** (vente des places avec le Pass Télérama uniquement à l’accueil du cinéma) > [Infos et horaires pour le film La revanche des crevettes pailletées](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/355237/) Horaires ——– 19h50 **Détails sur le lieu**: Ciné Grand central Allée du Rouergue Ciné Grand central Allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

