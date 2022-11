Ciné-rencontre « La Part de rêve » au cinéma La Palette à Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Ciné-rencontre « La Part de rêve » au cinéma La Palette à Tournus Tournus, 1 décembre 2022, Tournus. Ciné-rencontre « La Part de rêve » au cinéma La Palette à Tournus

37 Rue de la République Cinéma La Palette Tournus Saône-et-Loire Cinéma La Palette 37 Rue de la République

2022-12-01 – 2022-12-01

Cinéma La Palette 37 Rue de la République

Tournus

Saône-et-Loire EUR En présence du réalisateur Jean-Michel Dury. Dans le cadre de la semaine d’information de la santé mentale. En partenariat avec Docs Ici Courts Là. Documentaire de Jean-Michel Dury et Marc Weymuller (France) avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant- 54 min.

Carole, Françoise, Gaëtan et Adrien travaillent à l’ESAT de Joncy, en Bourgogne. Ils évoluent au quotidien dans un monde adapté à leurs capacités de personnes handicapées. Un univers fait d’horaires, de normes, de règles et d’obligations qui les protège mais laisse peu de place à la fantaisie. (…) Le temps d’un documentaire, mi-comédie, mi musical, Gaëtan, Adrien, Françoise et Carole échapperont à la norme… +33 3 85 32 58 48 Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Saône-et-Loire Cinéma La Palette 37 Rue de la République Ville Tournus lieuville Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Ciné-rencontre « La Part de rêve » au cinéma La Palette à Tournus Tournus 2022-12-01 was last modified: by Ciné-rencontre « La Part de rêve » au cinéma La Palette à Tournus Tournus Tournus 1 décembre 2022 37 Rue de la République Cinéma La Palette Tournus Saône-et-Loire Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire