Ciné Rencontre La ferme des Bertrand Mairie, Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Le documentaire « La ferme des Bertrand » de Gilles Perret sera suivi d’un débat organisé par l’ALPAD, Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable.

La ferme des Bertrand / Documentaire de Gilles Perret / 1h29

50 ans dans la vie d’une ferme. Celle des Bertrand, en Haute Savoie, exploitation laitière d’une centaine de bêtes et tenue par les trois frères. Elle est filmée pour la première fois en 1972, puis en 1997, alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène.

Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour, va passer la main. 5.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Mairie, Avenue Nationale Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

