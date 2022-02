Ciné-rencontre : La brigade Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Votre cinéma vous propose une **avant-première** exceptionnelle pour le film **La brigade**, **en présence** de son réalisateur **Louis-Julien Petit** (Les Invisibles) et de l’actrice **Audrey Lamy** ! Réservez vite vos places ! **Synopsis** : Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? **Tarif unique : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)** > [Infos et horaires pour le film La brigade](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/358851/) Horaires ——– 19h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

