Ciné-rencontre Karpeta Urdinak avec le réalisateur Ander Iriarte, 2 mars 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port .

Ciné-rencontre Karpeta Urdinak avec le réalisateur Ander Iriarte

Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrenees-Atlantiques

2023-03-02 – 2023-03-02

Saint-Jean-Pied-de-Port

Pyrenees-Atlantiques

Le réalisateur Ander Iriarte viendra présenter son documentaire “Karpeta Urdinak” dans les salles de cinéma du Pays basque au cours du mois de février et de mars 2023. Le film a été présenté lors du FIPADOC à Biarritz, en première internationale à Zinemaldia – Festival de St Sébastien et en première mondiale au festival IDFA d’Amesterdam, il a été très apprécié par le public.

Synopsis : Plus de 4 000 citoyens ont été torturés dans le cadre du conflit basque entre 1960 et 2014. L’un d’entre eux était le père du cinéaste. Il part à la rencontre d’experts pour parler du passé, de ce qu’est la torture et de la façon dont elle affecte les victimes.

dernière mise à jour : 2023-02-09 par