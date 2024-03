Ciné-Rencontre Jeanne Fait des Siennes Gourdon, samedi 6 avril 2024.

Ciné-Rencontre Jeanne Fait des Siennes Gourdon Lot

Les séances seront suivies d’une rencontre avec Claire Angelini réalisatrice et Marie-Julie Lemercier actrice dans le film

JEANNE FAIT DES SIENNES

France 2023. Un film de Claire Angelini avec Marie-Julie Lemercier… Durée 1h32

Qui était Jeanne Barret, cette femme qui, déguisée en homme, embarqua pour un tour du monde en 1767 avec l’expédition Bougainville?

Le film narre ses possibles aventures et confronte ce destin hors du commun avec celui de trois femmes, nos contemporaines, qui ont fait le voyage en sens inverse.

Aux limites de la fiction et du documentaire, Jeanne fait des siennes est un essai filmique qui crée son espace propre et dessine le portrait de quatre femmes qui se donnent la main à deux siècles et demi de distance grâce au cinéma. .

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Cinéma Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie

