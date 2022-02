Ciné-rencontre : Gaza mon amour Mairie de Colomiers, 8 mars 2022, Colomiers.

Dans le cadre de la 8e édition de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie ( du 7 au15 mars 2022), le cinéma Le Grand Central vous propose la projection du film **Gaza mon amour** de Arab Nasser et Tarzan Nasser. Film suivi d’une rencontre avec **Tahar Chikhaoui** (critique de cinéma et enseignant de littérature et de civilisation française en Tunisie) et **Samir Arabi** (Directeur artistique de la Compagnie “Ici, Là-Bas et Ailleurs” et programmateur de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie). #### **Synopsis : **Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C’est alors qu’il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour Issa. **Tarif unique : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)** > [Infos et horaires pour le film Gaza mon amour](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/film/357713/) Horaires ——– 20h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue

Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue, 31770 Colomiers



