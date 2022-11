Ciné-rencontre « Festival Alimenterre » – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne Tonnerre EUR 4 Festival Alimenterre le Mardi 22 Novembre à 20h30 au Cinéma-théâtre de Tonnerre. Projection des films « TAPIS VERT, L’HOMME QUI ARRETA LE DESERT » et « CHEMINS DE TERRE ET DE L’EAU » suivi d’une rencontre avec Catherine Schmitt (Présidente de Yonne Nature Environnement). Tarif 4 euros, un buffet sera offert par Biocoop Germinal Tonnerre. +33 3 86 55 23 13 Tonnerre

