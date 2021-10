ÉgletonsÉgletons Égletons Égletons Corrèze, Égletons Ciné-rencontre Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons Catégories d’évènement: Corrèze

Cinéma l'Esplanade Esplanade Charles Spinasse Égletons Projection du film "Sejar Auvernha", en présence des réalisateurs, Pascal Boudy et Jean-Pierre Lacombe. "Pendant quelques années nous avons recueilli des témoignages de Limousins qui allaient faucher sur les flancs des montagnes auvergnates. L'idée nous est venue de les réunir dans ce documentaire, de la louée à leur retour au pays, une heure avec les derniers témoins de ces travaux d'avant la mécanisation." En partenariat avec l'Institut d'Etudes Occitanes du Limousin.

À 19h. Tarifs du cinéma. Renseignements : 05 55 93 14 39.

