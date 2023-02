Ciné Rencontre : échanges intergénérationels entre les EPHAD et les lycées Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pyrenees-Atlantiques Une rencontre est organisée après la projection « Un petit miracle » avec les étudiants du Lycée Notre Dame et les EPHAD Al Cartero, Lastrilles de Salies-de-Béarn et De Coulomme de Sauveterre-de-Béarn.

Une rencontre est organisée après la projection « Un petit miracle » avec les étudiants du Lycée Notre Dame et les EPHAD Al Cartero, Lastrilles de Salies-de-Béarn et De Coulomme de Sauveterre-de-Béarn.

Un petit miracle : c'est une comédie réalisée par Sophie Boudre, avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï et Eddy Mitchell. L'école dans laquelle Juliette enseignait a brûlé et sa classe unique va devoir être dispatchée dans le département. Pour éviter cela, elle propose une solution inédite : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux.

Un petit miracle : c’est une comédie réalisée par Sophie Boudre, avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï et Eddy Mitchell. L’école dans laquelle Juliette enseignait a brûlé et sa classe unique va devoir être dispatchée dans le département. Pour éviter cela, elle propose une solution inédite : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. +33 5 59 65 05 37 Cinéma Le Saleys LeSaleys

