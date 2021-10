Ciné-rencontre “Douce France” Pithiviers, 4 novembre 2021, Pithiviers.

Ciné-rencontre “Douce France” 2021-11-04 20:30:00 – 2021-11-04 22:00:00

Pithiviers Loiret Pithiviers

7.5 EUR 7.5 Des lycéens en banlieue parisienne se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser des terres agricoles.

Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! A l’âge pivot où ils doivent choisir leur orientation, ils posent des questions universelles : Que fabrique-t-on dans nos métiers et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel impact sur nos vies ?

Suivi d’un temps d’échange avec Simon Ronceray, Co-fondateur de l’AFAUP – Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle

En partenariat avec Pithiviers fait son cinéma

