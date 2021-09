Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Rencontre : Douce France Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Rencontre : Douce France Cinéma Le Trianon, 14 octobre 2021, Romainville. Ciné-Rencontre : Douce France

Cinéma Le Trianon, le jeudi 14 octobre à 20:30

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui impli… Rencontre avec le réalisateur Geoffrey Couanon Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville