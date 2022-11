Ciné rencontre : Documentaire # SO VAI. En présence des Ambassadrices du Projet « Essai du bout du monde » Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Ciné rencontre : Documentaire # SO VAI. En présence des Ambassadrices du Projet « Essai du bout du monde » Saint-Jean-Pied-de-Port, 3 décembre 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ciné rencontre : Documentaire # SO VAI. En présence des Ambassadrices du Projet « Essai du bout du monde »

Pyrnes-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques En présence des Ambassadrices du Projet « Essai du bout du monde » Aménis-Hawa-Prodiges-Grâce et de Maider Jaureguy & Lucien Midelet Professeurs d’EPS Responsables du Projet

Documentaire – 50min Essai du bout du monde c’est l’histoire de 12 joueuses de rugby issues de quartiers prioritaires de

la Seine-Saint-Denis qui s’engagent dans la préparation d’une rencontre solidaire avec 12 joueuses originaires de la plus

En juin 2019, elles ont accueilli leurs homologues brésiliennes et ont vécu à leurs côtés une tournée sportive et culturelle à travers la France.

grande favela de São Paulo. En juin 2019, elles ont accueilli leurs homologues brésiliennes et ont vécu à leurs côtés une tournée sportive et culturelle à travers la France. Garazikus

