2021-11-09

Salies-de-Béarn 64270 Projection du film “Debout les femmes” : documentaire réalisé par Gilles Perret et François Ruffin.

C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées…

Suivi d’une rencontre et échange avec Aurore Artigue, représentante du collectif national la force invisible des aides à domicile. Projection du film “Debout les femmes” : documentaire réalisé par Gilles Perret et François Ruffin.

