Ciné-rencontre « De toutes nos forces » Salle Pablo Neruda Giberville, vendredi 12 avril 2024.

Ciné rencontre « De toutes nos forces » De Nils Tavernier

Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud. Dès 8 ans Durée?: 1?h?29

Projection et échange dédiés aux jeux paralympiques, au sport, handicap, au dépassement de soi.

Avec les témoignages de J. Biree, athlète handisport, médaillé et référent handisport Normandie et B. Massot, médaillé d’or olympique en patinage artistique et champion du monde 2018.

Dans le cadre du we « Terre de Jeux pour tous » programmé à Giberville les 12 & 13 avril.

« Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon ?Ironman? de Nice?: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. »

Gratuit Réservations au service culturel par téléphone ou par mail 0231724313 / culture@giberville.fr

Gratuit Réservations au service culturel par téléphone ou par mail 0231724313 / culture@giberville.fr .

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12 22:00:00

Salle Pablo Neruda Rue de l’Eglise

Giberville 14730 Calvados Normandie culture@giberville.fr

