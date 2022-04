Ciné-rencontre “de l’autre côté de la dune” Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Manche

Ciné-rencontre “de l’autre côté de la dune” Agon-Coutainville, 20 mai 2022, Agon-Coutainville. Ciné-rencontre “de l’autre côté de la dune” Espace Culturel 2 avenue de président Roosevelt Agon-Coutainville

2022-05-20 – 2022-05-20 Espace Culturel 2 avenue de président Roosevelt

Agon-Coutainville Manche Diffusion d’un film documentaire sur l’histoire locale des plages, suivi d’un débat. Gratuit. Diffusion d’un film documentaire sur l’histoire locale des plages, suivi d’un débat. Gratuit. Diffusion d’un film documentaire sur l’histoire locale des plages, suivi d’un débat. Gratuit. Espace Culturel 2 avenue de président Roosevelt Agon-Coutainville

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu Agon-Coutainville Adresse Espace Culturel 2 avenue de président Roosevelt Ville Agon-Coutainville lieuville Espace Culturel 2 avenue de président Roosevelt Agon-Coutainville Departement Manche

Agon-Coutainville Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville/

Ciné-rencontre “de l’autre côté de la dune” Agon-Coutainville 2022-05-20 was last modified: by Ciné-rencontre “de l’autre côté de la dune” Agon-Coutainville Agon-Coutainville 20 mai 2022 Agon-Coutainville manche

Agon-Coutainville Manche