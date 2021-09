CINÉ RENCONTRE // CINÉSEARCUS EN PRÉSENCE DE PAULINE LE PÉCULIER Mayenne, 10 septembre 2021, Mayenne.

EUR 5.6 Partis de Pontrieux en Côtes d’Armor, avec le projet Ciné SearCus, Yann Illien, Pauline Le Péculier et leurs deux enfants Noanne et Titouan ont bravé l’océan en présentant, à chaque escale, un cinéma déjanté mêlant projection de courts métrages avec des sketchs et de la musique.

Accompagnés d’équipiers-artistes, ils ont voyagé à bord de leur voilier Dominao pendant plus de trois ans, à travers l’Espagne, le Portugal, l’archipel de Madère, les îles Canaries, le Sénégal, le Cap Vert et les Antilles ! Initialement prévu à trois voiliers, Ciné SearCus, a vécu de nombreuses péripéties et pris différentes formes au fil de l’eau.

Embarquez à bord pour découvrir cette incroyable aventure collective autour de l’Atlantique !

En présence de la réalisatrice Pauline Le Péculier, de Yann Illien (son conjoint et protagoniste du projet) et de leurs deux enfants

10 ans après son premier documentaire “Le bateau-cinéma, de la Bretagne en Casamance”, Pauline Le Péculier viendra nous présenter son nouveau film : “Ciné SearCus, un rêve collectif”.

