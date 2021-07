Saint-Pierre-sur-Dives Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Ciné-rencontre Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

**Série française (comédie) de Maxime Chefdeville avec Ken Samuels, Léopold Bara, Frédéric Deleersnyder …/ 0h45** La série Résistance présente les aventures très drôles d’un groupe de résistants normands. Dans une France occupée par l’Allemagne nazie, les FIFI sont bien déterminés à retrouver leur liberté. Retranchés dans la forêt, les résistants n’ont pas dit leur dernier mot. _**Cette série a été tournée en Normandie par une équipe normande, avec la participation du conservatoire de Caen et de l’orchestre de Caen (pour l’enregistrement du générique composé par Benjamin Ribolet). Elle a été diffusée sur Youtube et sera projetée au cinéma avec (sous réserve) des épisodes inédits.**_

Tarif unique 4€

Projection d’un film tourné en Normandie suivie de la rencontre avec une partie de l’équipe de tournage. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T22:00:00

