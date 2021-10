Ciné-rencontre Cinéma Le Rexy, 26 septembre 2019, Saint-Pierre-en-Auge.

Ciné-rencontre

Cinéma Le Rexy, le jeudi 26 septembre 2019 à 20:45

**Comédie française de Romane Bohringer et Philippe Rebbot avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer / 1h37** Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref…C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un «sépartement » : deux appartements séparés, communiquant par…la chambre de leurs enfants! **ROMANE BOHRINGER nous fait l’amitié de nous rendre visite et d’accompagner son film. Elle répondra à toutes vos questions à l’issue de la projection.**

Tarif plein : 5€, -18 ans : 4€ – Cartes d’abonnement (4.50€ la place vendues par 5)

Projection du film “L’Amour Flou” de Romane Bohringer et Philippe Rebbot en présence de la comédienne Romane Bohringer

Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-26T20:45:00 2019-09-26T22:45:00