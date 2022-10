Cine rencontre – Cinema le confluent à Aiguillon, 17 octobre 2022, .

Cine rencontre – Cinema le confluent à Aiguillon



2022-10-17 – 2022-10-17

En partenariat avec l' »Unipop de ville en ville » venez participer aux rencontres et discussions avec des réalisateurs et historiens à l’issue de chaque séance.

Lundi 17 Octobre : Mussolini, premier fasciste. (VO)

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur et l’historienne Marie Anne Matard-Bonucci

Lundi 24 octobre : Poutine, historien en chef. (VO)

Séance suivie d’une rencontre avec Nicolas Werth, historien, au sujet de son livre « Poutine historien en chef ».

cinema confluent

