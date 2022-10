Cine rencontre – Cinema le confluent à Aiguillon

2022-10-19



Ciné rencontre autour du film « les petites victoires » diffusé en avant première. A l'issue de la séance un débat est organisé en présence de la réalisatrice Mélanie Auffret.

