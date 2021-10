Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Ciné rencontre Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Casteljaloux Lot-et-Garonne Venez rencontrer les réalisateurs des films et échanger avec eux sur leurs longs métrages après la séance

Samedi 6 Novembre nous recevrons Florence Miailhe réalisatrice du film La Traversée à 18h

Jeudi 11 Novembre nous recevrons Lucas Vernier Réalisateur du film Ahlan Wa Sahlan à 20h30 Venez rencontrer les réalisateurs des films et échanger avec eux sur leurs longs métrages après la séance

Place José Bès Cinéma L'Odyssée Casteljaloux

