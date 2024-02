Ciné-rencontre avec Lina Soualem pour son film Bye Bye Tibériade Cinéma Les 400 coups Châtellerault, mercredi 20 mars 2024.

Ciné-rencontre avec Lina Soualem pour son film Bye Bye Tibériade Cinéma Les 400 coups Châtellerault Vienne

Hiam Abbass a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Trente ans plus tard, sa fille Lina, réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. Véritable tissage d’images du présent et d’archives familiales et historiques, le film devient l’exploration de la transmission de mémoire, de lieux, de féminité, de résistance, dans la vie de femmes qui ont appris à tout quitter et à tout recommencer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:30:00

fin : 2024-03-20 23:00:00

Cinéma Les 400 coups 4 rue Aimé Rasseteau

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemales400coups@gmail.com

