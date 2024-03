Ciné-rencontre avec le réalisateur du film « Paternel » Rue Jean Urruty Saint-Palais, jeudi 28 mars 2024.

Ciné-rencontre avec le réalisateur du film « Paternel » Rue Jean Urruty Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d’une messe, Louise, qu’il n’avait pas revue depuis son séminaire, il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de 11 ans, dont il est le père. Cette nouvelle va bouleverser son quotidien peut-il être un bon prêtre pour ses fi dèles, et un bon père pour son enfant ? Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l’Église que sa vocation est compatible avec l’amour paternel. Ronan Tronchot s’essaye pour la première fois à la réalisation de long-métrage dans ce drame interprété par plusieurs visages bien connus du cinéma français Grégory Gadebois (Les Choses simples, Maria rêve, Délicieux), et Géraldine Nakache (Hippocrate, Le Cours de la vie). Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Ronan Tronchot. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

