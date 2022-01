Ciné-rencontre avec le réalisateur Cinéma Les 400 coups Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Ciné-rencontre avec le réalisateur Cinéma Les 400 coups, 20 février 2022, Châtellerault. Ciné-rencontre avec le réalisateur

Cinéma Les 400 coups, le dimanche 20 février à 16:15

Ciné-rencontre avec le réalisateur Fabien Gorgeart pour son film La Vraie famille. Projection suivie d’une rencontre-discussion avec le réalisateur. [Plus d’information sur le pass vaccinal](https://openagenda.com/culture-chatellerault)

Plein 7.90€, Réduit 6.90€, Famille nombreuse 5.90€, Adhérent 4.90€, Jeunesse 4.30€

Ciné-rencontre avec le réalisateur Fabien Gorgeart pour son film La Vraie famille. Pass vaccinal obligatoire Cinéma Les 400 coups 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T16:15:00 2022-02-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Cinéma Les 400 coups Adresse 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Cinéma Les 400 coups Châtellerault Departement Vienne

Cinéma Les 400 coups Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Ciné-rencontre avec le réalisateur Cinéma Les 400 coups 2022-02-20 was last modified: by Ciné-rencontre avec le réalisateur Cinéma Les 400 coups Cinéma Les 400 coups 20 février 2022 Châtellerault Cinéma Les 400 coups Châtellerault

Châtellerault Vienne