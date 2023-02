CINÉ-RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE DE “CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ” Gorron Cinéma Gorron Catégories d’Évènement: Gorron

CINÉ-RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE DE "CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ" Gorron Cinéma, 22 février 2023, Gorron

2023-02-22 16:30:00 – 2023-02-22 18:00:00

Gorron Cinéma Boulevard Faverie

Gorron

Mayenne Dans le cadre de « Croq’ les mots marmots », programme culturel autour du livre et de la petite enfance en Mayenne, Gorron Cinéma vous propose le film d’animation « Chats par-ci, chats par-là! ». Rendez-vous mercredi 22 février 2023, à 16h30. La séance sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Emilie Pigeard. Tarif: 3€.

A partir de 3 ans.

Durée : 56 min. Résumé du film:

Programme de courts métrages.

Des matous facétieux et attendrissants !

Des matous facétieux et attendrissants !

De la ronde Bamboule aux félins malins d'Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !! Après la projection du film d'animation "Chats par-ci, chats par-là", rencontre avec sa réalisatrice, Emilie Pigeard, dans le cadre de Croq' les Mots Marmots cinema@gorron.fr +33 6 24 62 50 23

