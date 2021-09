Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer, Finistère Ciné-rencontre avec François Royet Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Ciné-rencontre avec François Royet Carhaix-Plouguer, 11 septembre 2021, Carhaix-Plouguer. Ciné-rencontre avec François Royet 2021-09-11 14:15:00 – 2021-09-11 17:15:00 Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu

Carhaix-Plouguer Finistère Ciné-rencontre avec le cinéaste François Royet dans le cadre de l’exposition “Regards d’artistes” +33 2 98 93 32 64 https://www.cinemalegrandbleu.fr/ Ciné-rencontre avec le cinéaste François Royet dans le cadre de l’exposition “Regards d’artistes” dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Ville Carhaix-Plouguer lieuville 48.27331#-3.56135