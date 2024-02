Ciné-rencontre: avant première du film Bolero Cinéma Le Sélect Saint-Jean-de-Luz, mardi 27 février 2024.

À l’occasion de l’avant-première du film Bolero réalisé par Anne Fontaine, le Festival Ravel s’associe au cinéma luzien Le Select pour une soirée exceptionnelle en l’honneur de Maurice Ravel, en présence de l’équipe du film et de Bertrand Chamayou qui ouvrira la séance par un court récital. Une belle occasion de se retrouver, en attendant le 19 août.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anne Fontaine et les comédiens Raphaël Personnaz et Jeanne Balibar. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 18:00:00

fin : 2024-02-27

Cinéma Le Sélect 29 Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cineluz.animations@gmail.com

