Ciné-rencontre autour du Sénégal Cinéma Les 400 coups Châtellerault, vendredi 22 mars 2024.

Ciné-rencontre autour du Sénégal Rencontre avec le cinéaste Adrien Cotonat pour son film « Jigeen Ni, la voie des femmes » sur des musiciennes sénégalaises. Avec les 28e Rencontres cinématographiques HEXAGONE « Vers d’autres horizons » Vendredi 22 mars, 20h30 Cinéma Les 400 coups Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

“Ces femmes !” se dit en wolof “Jigeen Ni”. C’est le nom que cinq jeunes femmes sénégalaises ont choisi de donner à leur orchestre 100% féminin. De la pratique de la musique, elles disent puiser une joie profonde, une énergie vitale, une liberté d’être qu’elles veulent communiquer. Et malgré les difficultés qu’elles doivent surmonter pour faire entrer cette pratique artistique dans leur vie quotidienne, malgré des préjugés auxquels elles sont confrontées, elles affirment ne pas être prêtes à abandonner !

Cinéma Les 400 coups 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549933777 https://www.cinemales400coups.fr [{« type »: « email », « value »: « cinemales400coups@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549933777 »}] Le cinéma Art et Essai.

Accessible aux personnes en situation de handicap moteur, il propose aussi un système d’amplification sonore (casque audio à disposition et boucle magnétique) pour les personnes mal-entendantes.

Sénégal musique