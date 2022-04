CINE RENCONTRE – autour du film”YOUSSEF” Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Ciné rencontre autour du film “YOUSSEF, une vie de combats ” en présence de Youssef Zenaf, ancien champion de full contact mediateur.culturel@monistrol.fr +33 6 48 48 11 61 SITE DU MAZEL LA CAPITELLE Monistrol-sur-Loire

