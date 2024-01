Ciné rencontre autour du documentaire Bertsolari de Asier Altuna Saint-Jean-Pied-de-Port, vendredi 2 février 2024.

Ciné rencontre autour du documentaire Bertsolari de Asier Altuna Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

L’association Cinevasion s’associe à Bertsolarien Lagunak et Garazikus pour proposer un CINE-RENCONTRE autour du documentaire Bertsolari de Asier Altuna.

A l’issue de la rencontre, Andoni Egana, protagoniste principal du film, sera présent pour parler de l’évolution du Bertsolarisme depuis le tournage du film (2009).

Le film sera projeté en vostfr et l’échange sera traduit en français en simultanée.

La soirée ouverte à tous est organisée en lien avec le dispositif « Collège au cinéma ».

L’association Cinevasion s’associe à Bertsolarien Lagunak et Garazikus pour proposer un CINE-RENCONTRE autour du documentaire Bertsolari de Asier Altuna.

A l’issue de la rencontre, Andoni Egana, protagoniste principal du film, sera présent pour parler de l’évolution du Bertsolarisme depuis le tournage du film (2009).

Le film sera projeté en vostfr et l’échange sera traduit en français en simultanée.

La soirée ouverte à tous est organisée en lien avec le dispositif « Collège au cinéma ». EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine garazikus@free.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-03-02



L’événement Ciné rencontre autour du documentaire Bertsolari de Asier Altuna Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme Pays Basque