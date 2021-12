Beauvais Beauvais Beauvais, Oise CINÉ-RENCONTRE : Any Day Now Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

CINÉ-RENCONTRE : Any Day Now Beauvais, 10 janvier 2022, Beauvais. CINÉ-RENCONTRE : Any Day Now Beauvais

2022-01-10 20:30:00 – 2022-01-10 21:30:00

Beauvais Oise Beauvais 4 4 6.2 ASCA, Cinéma A. Varda, Beauvais

4€ à 6€20

?https://www.asca-asso.com/lis…/cine-rencontre-any-day-now/ Ciné-Rencontre avec le distributeur. Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser leur demande d’asile. Après un dernier recours et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance s’avère précieux. ASCA, Cinéma A. Varda, Beauvais

CINÉ-RENCONTRE : Any Day Now

Beauvais

dernière mise à jour : 2021-12-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

