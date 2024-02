Ciné-Rencontre | Anselm (le bruit du temps) Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, jeudi 29 février 2024.

Ciné-Rencontre | Anselm (le bruit du temps) Projection et rencontre en écho avec l’exposition Anselm Kiefer. La photographie au commencement au LaM, jusqu’au 3 mars 2024. Soirée organisée en partenariat avec le LaM. Jeudi 29 février, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif unique 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T19:30:00+01:00 – 2024-02-29T21:03:00+01:00

Fin : 2024-02-29T19:30:00+01:00 – 2024-02-29T21:03:00+01:00

Projection du film Anselm (le bruit du temps) de Wim Wenders (2023) en écho avec l’exposition Anselm Kiefer. La photographie au commencement au LaM, jusqu’au 3 mars 2024.

Rencontre avec Grégoire Prangé, commissaire d’exposition en charge de la coordination de la conservation et des éditions au LaM.

Soirée organisée en partenariat avec le LaM.

Sur présentation de votre place de cinéma, vous bénéficiez du tarif réduit pour l’exposition Anselm Kiefer. La photographie au commencement au LaM, jusqu’au 3 mars 2024.

Anselm (le bruit du temps) de Wim Wenders (2023)

1h33

Avec Anselm Kiefer, Anton Wenders, Daniel Kiefer

Une expérience cinématographique unique qui éclaire l’œuvre d’un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif, et sa fascination pour le mythe et l’histoire. Le passé et le présent s’entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s’immerger complètement dans le monde de l’un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.musee-lam.fr/fr/anselm-kiefer »}]

cinéma film