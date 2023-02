Ciné Rencontre « Amore Mio » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

Landes EUR 5 La projection d’Amore Mio sera suivie d’une rencontre et d’une discussion avec le réalisateur du film.

Synopsis : Lola refuse d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime. Elle convainc Margaux, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mènera vers l’Italie, elles découvrent les adultes qu’elles sont devenues et tentent de retrouver la complicité des enfants qu’elles étaient. La projection d’Amore Mio sera suivie d’une rencontre et d’une discussion avec le réalisateur du film. +33 5 58 77 44 40 Association Cinétyr Urban Distribution

