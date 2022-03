Ciné-Rencontre – Alain Le Quernec – Colères d’affiches Lannion, 25 mars 2022, Lannion.

Ciné-Rencontre – Alain Le Quernec – Colères d’affiches Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kerampont Lannion

2022-03-25 – 2022-03-25 Espace Sainte-Anne 2 Rue de Kerampont

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Colères d’affiches, de Pierre-François Lebrun – 2020 – 52′- documentaire produit par JPL Films

Alain Le Quernec est l’un des plus grands affichistes français. Aux antipodes des discours publicitaires, ses images sont des coups de gueule visuels contre les dérives du monde ou des fenêtres drôles et poétiques ouvertes sur la société. Depuis cinquante ans, elles

accompagnent les combats politiques et la vie culturelle en Bretagne et bien au-delà. A travers des histoires d’affiches, ce film dresse le portrait d’un créateur libre et provocateur, qui a mis son talent au service des hommes et des luttes de son temps.

Rencontre avec Pierre-François Lebrun, le réalisateur, à l’issue de la projection.

mediatheque@lannion.bzh +33 2 96 37 99 10

