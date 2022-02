Ciné-Rencontre « After work » à Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Ciné-Rencontre « After work » à Tournus Tournus, 9 mars 2022, Tournus. Ciné-Rencontre « After work » à Tournus Cinéma La Palette 37 Rue de la République Tournus

2022-03-09 – 2022-03-09 Cinéma La Palette 37 Rue de la République

Tournus Saône-et-Loire EUR 7.5 En présence de la réalisatrice Julia Pinget

Dans le cadre du Festival Diversité Documentaire de Julia Pinget (France) – 1h

Dans une banlieue industrielle, deux usines se font face : une ancienne papeterie fermée depuis peu et une forge d’aluminium. Dans ce territoire incertain, quel avenir se dessine ? +33 3 85 32 48 58 En présence de la réalisatrice Julia Pinget

