Ciné Rencontre « 39-45 Elles n'ont rien oublié » Cinéma Grand Ecran, 25 février 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre « 39-45 Elles n’ont rien oublié »

2023-02-25 – 2023-02-25

EUR 5 La projection du film « 39-45 Elles n’ont rien oublié » sera suivie d’une rencontre et d’une discussion avec les réalisateurs du film.

Synopsis : « 39-45, elles n’ont rien oublié » retrace le parcours de quatre françaises durant la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, âgées de 90 ans et plus, elles nous racontent avec force détails et une incroyable dignité comment elles ont survécu de 1939 jusqu’à la libération et nous livrent des témoignages intimes où leurs propres histoires se mêlent à la grande. Quatre destins de femmes (résistante, rescapée des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen, fille de conservateurs de Musées, fille de soldat) qui ont traversé la guerre avec courage et abnégation. Toutes fermement résolues à survivre pour que leurs mémoires ne s’effacent jamais.

