Ciné rencontre 1789 avec Ariane Mnouchkine Théâtre Paul Eluard Bezons, vendredi 29 mars 2024.

Ciné rencontre 1789 avec Ariane Mnouchkine Film du spectacle du Théâtre du Soleil réalisé par Ariane Mnouchkine pendant les 3 dernières semaines de représentations à la Cartoucherie en 1973. Vendredi 29 mars, 19h30 Théâtre Paul Eluard Tarif unique 5€

Suivi d’un échange avec Ariane Mnouchkine et Jean-Claude Lallias, conseiller pour le théâtre à la délégation Art et Culture (Réseau Canopé, Ministère de l’Éducation nationale).

Au lendemain de la fusillade du Champs de Mars du 17 Juillet 1791 où la Garde Nationale, commandée par La Fayette, a tiré sur le peuple, venu réclamer la déchéance du roi, des bateleurs entreprennent de jouer les principaux événements des deux années qui viennent de s’écouler : de la réunion des Etats Généraux à la proclamation de la Loi Martiale, en passant par la prise de la Bastille, la Gran’Peur, la Nuit du 4 Août. Ils tentent ainsi de montrer comment a été déçu l’immense espoir du peuple, et trompé son énorme enthousiasme et comment l’aristocratie des nobles a fait place à l’aristocratie des riches.

Réalisé par : Ariane Mnouchkine

Images de : Bernard Zitzermann

Produit par : Alexandre Mnouchkine

Durée : 148 mn

Théâtre Paul Eluard 162, rue Maurice Berteaux 95870 BEZONS Bezons 95870 Val-d'Oise Île-de-France