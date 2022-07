CINÉ-REMPARTS : LE CHÂTEAU AMBULANT

CINÉ-REMPARTS : LE CHÂTEAU AMBULANT



2022-08-17 22:00:00 – 2022-08-17 Film réalisé par Hayao Miyazaki et le studio Ghibli La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares sorties en ville qu’elle fait la connaissance du beau Hauru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, jalouse de cette rencontre, jette un sort à Sophie, la transformant en vieille dame. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie s’enfuit dans les montagnes et tombe sur la demeure de Hauru : son Château Ambulant. Et si tout ceci n’était que le commencement d’une merveilleuse histoire ?

(source : Allociné ) Dés 8 ans. Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique. Annulation en cas de pluie.

