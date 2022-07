CINÉ-REMPARTS : L’AS DES AS

13 juillet 2022



2022-07-13 – 2022-07-13 Film réalisé par Gérard Oury Clin d’oeil en hommage à Jean-Paul Belmondo et pour les 20 ans de ce film, la Ville de Guérande débute cette année ses séances de cinéma en plein-air avec le film « L’As des As ».

Jo Cavalier est entraîneur de l’équipe française de boxe aux Jeux Olympiques de Berlin. En voulant protéger un enfant juif dont la famille a disparu, il met le doigt dans l’engrenage qui va l’entraîner dans la plus folle des aventures à travers l’Allemagne de 1936, engendrant poursuites, arrestations, fuite vers l’Autriche pour tomber dans le « nid d’aigle » d’Hitler. Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique. Annulation en cas de pluie

