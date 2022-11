Ciné Relax « L’école est à nous »

Ciné Relax « L’école est à nous », 3 décembre 2022, . Ciné Relax « L’école est à nous »



2022-12-03 – 2022-12-03 Ciné Relax, c’est une séance de cinéma ouverte à tous qui propose un cadre rassurant et bienveillant adapté pour les personnes dont le handicap entraîne des comportements atypiques. L’objectif ? Profiter, ensemble, du plaisir du cinéma !

Synopsis : L’école est à nous / Comédie / 1h48 / De Alexandre Castagnetti

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d'une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d'élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu'ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

Synopsis : L'école est à nous / Comédie / 1h48 / De Alexandre Castagnetti

