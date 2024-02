CINÉ RELAX Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines, samedi 24 février 2024.

Une séance où les personnes avec et sans handicap partagent le plaisir du cinéma

Chacun est accueilli et respecté tel qu’il est, avec ses émotions et ses besoins, et parfois des comportements atypiques comme réagir au film à voix haute, se lever pour faire quelques pas

Une équipe de bénévoles formés accueille, informe et accompagne les différents publics.

Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24

Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

